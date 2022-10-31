الاحتلال يقر بناء 135 وحدة استيطانية جديدة بالشيخ جراح

قررت سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، إيداع مخطط لبناء 135 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "معالوت الدفنا" بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وزرعت بلدية الاحتلال والجمعيات الاستيطانية "القبور الوهمية" في أراضي سلوان وأراضي الأوقاف الإسلامية "السلودحا" جنوب المسجد الأقصى، قرب القصور الأموية مباشرة.

ووفق قرار الاحتلال فإن المخطط يقع على محاور السكك الحديدية الخفيفة للخط المعتمد (الأخضر) والخط المخطط (الأزرق الفاتح) بمساحة 2110 مترات مربعات.

وسيتم هدم مبنًى قائم مُكون من 5 طوابق يضمُّ 26 وحدة، وبدلًا من ذلك إنشاء مبنًى جديد مكون من 12 طابقًا و135 وحدة استيطانية وكنيس يهودي وموقف سيارات تحت الأرض لاستخدام سكان المبنى والتجارة ومسار يتصل بنظام الممرات الموجود في الحي ويتصل بالسكك الحديدية الخفيفة.

وتعد مستوطنة "معالوت دفنا" من المستوطنات شرق القدس، وأُقيمت على أراضٍ مصادرة عام 1968 بنحو 389 دونمًا.

وأُقيم فيها خلال السنوات العشر الأولى 1184 وحدة استيطانية، يحدُّها مستوطنة" شموئيل هانوي" من الغرب وتلة الذخيرة – الشيخ جراح من الشرق ومستوطنة "رامات إشكول" من الشمال ومستوطنة "أرزي هبيرا" من الجنوب.

كما قرّرت سلطات الاحتلال اليوم، الاستيلاء على نحو 616 دونما جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة "وفا"، إن سلطات الاحتلال أصدرت أمرا عسكريا يقضي بالاستيلاء على نحو 616 دونما من أراضي بلدات قريوت، والساوية، واللبن الشرقية؛ وذلك لتوسيع نفوذ وهيكلية مستوطنة "عيلي".

وأضاف "إن بداية المستوطنة المذكورة كانت عددا من البيوت فوق تلة، واليوم هي واحدة من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية، وتتمدد على حساب أراضي الفلسطينيين، لتصل إلى مستوطنة "شيلو"؛ لتحقيق الهدف من خلال ربط المستوطنات ببعضها".

المصدر / فلسطين أون لاين