فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

موعد القرار النهائي لمحكمة برشلونة في قضية نيمار

طه: دولة الاحتلال المهدِّد الرئيس للسلم والأمن بالمنطقة

الاحتلال يقر بناء 135 وحدة استيطانية جديدة بالشيخ جراح

خبر سار للمنتخب الفرنسي وسط لعنة الإصابات التي ضربت أبطال العالم

إصابة جديدة قد تحرم لوكاكو من المشاركة في مونديال قطر

بوغبا يبتعد عن كأس العالم.. تطور جديد يهدّد أحلام نجم منتخب فرنسا

متى يجوز حرق أوراق المصحف الشريف؟

ما حقيقة وقف التداول بورقة نقدية أردنية في غزة؟

توسع المقاومة بالضفة..  فشل أمني للاحتلال وخشية من تصاعد المواجهة

مواجهات واقتحامات بمناطق متفرقة بالقدس

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

خبر سار للمنتخب الفرنسي وسط لعنة الإصابات التي ضربت أبطال العالم

31 أكتوبر 2022 . الساعة 19:27 بتوقيت القدس
...
خبر سار للمنتخب الفرنسي وسط لعنة الإصابات التي ضربت أبطال العالم

تلقى المنتخب الفرنسي لكرة القدم خبراً ساراً مع عودة ظهيره لوكاس هرنانديز إلى التمارين مع فريقه بايرن ميونيخ الألماني بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وذلك قبل أسابيع معدودة على انطلاق مونديال قطر 2022.

وتعرض ابن الـ26 عاماً إلى إصابة عضلية في أعلى الفخذ خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا بين بايرن وبرشلونة الإسباني (2-صفر) في منتصف الشهر الماضي، وتشكل عودته إلى التمارين خبراً جيداً لمدرب فرنسا ديدييه ديشان الذي سيعلن عن تشكيلته لمونديال قطر في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، لاسيما أن "الديوك" مهدّدون بكثير من الغيابات بسبب الإصابات.

وعشية المباراة الهامشية ضد إنتر الإيطالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا (ضمن الفريقان التأهل مع بايرن في الصدارة)، أفاد مدرب النادي البافاري يوليان ناغلسمان أن هرنانديز لن يكون متواجداً في تشكيلة لقاء الثلاثاء.

لكن المدافع الفرنسي سيحظى بثلاث فرص أخرى لاستعادة جاهزيته البدنية ضد هرتا برلين وفيردر بريمن وشالكه، قبل توقف الدوري الألماني بسبب المونديال القطري الذي ينطلق في 20 الشهر المقبل ويستمر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر.

وتبدأ فرنسا حملة الدفاع عن اللقب العالمي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر ضد أستراليا ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم الدنمارك وتونس.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كأس العالم #منتخب فرنسا #لوكاس هيرنانديز #أخبار كأس العالم 2022

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة