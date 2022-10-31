ما حقيقة وقف التداول بورقة نقدية أردنية في غزة؟

أفادت مؤسسات مصرفية عاملة بغزة، بأن ورقة النقد الأردنية من فئة خمسين دينارًا، الإصدار الرابع لا تزال قيد التداول.

وأكدت محلات صرافة عاملة بغزة لوكالة "صفا"، أن هذه الورقة النقدية الموسومة بصورة العاهل الأردني عبد الله الثاني باللباس الرسمي قيد التداول، نافية الأخبار المتداولة بوقف التعامل بها.

وذكرت هذه المحال أن الأخبار المتداولة بشأن وقف التعامل بهذه النسخة من فئة الـ(50 دينارًا) مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وتداولت أخبار منتشرة في صفحات التواصل الاجتماعي وقف تعامل محلات الصرافة في قطاع غزة مع هذا الإصدار من الورقة النقدية.

المصدر / فلسطين أون لاين