مواجهات واقتحامات بمناطق متفرقة بالقدس

اندلعت مواجهات، مساء اليوم الاثنين، بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط الشهيد بركات موسى عودة في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، أصيب خلالها مواطنان.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد بركات عودة في بلدة العيزرية الذي ارتقى أمس برصاص الاحتلال قرب أريحا، بعد تنفيذه عملية دهس.

واندلعت مواجهات في محيط المنزل، حاول خلالها أحد جيبات الاحتلال دهس شاب خلال المواجهات في البلدة.

واستشهد بركات موسى عودة (47 عامًا)، أمس الأحد، بعد تنفيذ عملية دهس بطولية مزدوجة، في منطقة الأغوار بالقرب من أريحا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي بئر أيوب في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واستدعت الحاج المقدسي خالد شريفة ونجله مجد من منطقة باب حطة بالبلدة القديمة في القدس، للتحقيق.

وفي السياق، أفرجت قوات الاحتلال عن الأسير المقدسي عمر محيسن من بلدة سلوان، بعد قضائه 14 شهراً في سجون الاحتلال.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

وفي تواصل لانتهاكات الاحتلال، اقتحم اليوم الاثنين، 114 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدوا طقوسًا تلمودية.

المصدر / فلسطين أون لاين