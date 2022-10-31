كمال الخطيب يؤكد: أقاطع انتخابات الكنيست

أكد نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ كمال الخطيب، على مقاطعته انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقرر عقدها غداً الثلاثاء.

وقال الخطيب في منشور له عبر "فيسبوك" تابعته "فلسطين أون لاين": "من وجهة نظري، فإنه لا فارق بين من يفتون ويبررون للمجدد محمد بن سلمان بحرف بوصلة المجتمع في بلاد الحرمين وقد وصل إلى حد الاحتفال بأعياد الهالوين ليلة 31/10 والمعروف بعيد جميع القديسين، بينما يعتبرون الاحتفال بمولد سيد المرسلين بدعة، وهو مستمر في حرفه السافر لقيم المجتمع ودينه وأخلاقه وعاداته".

وأضاف: "فلا فرق بين أولئك وبين من يفتون ويبررون للمجدد منصور عباس بحرف بوصلة مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، الدينية والوطنية، وقد وصلت إلى حد تسمية المسجد الأقصى بـ"جبل الهيكل"، وحائط البراق بـ"حائط المبكى" وأن (إسرائيل) هي دولة الشعب اليهودي قامت لتبقى، وإعلانه الصريح أنه سيكون ليس جزءًا من أي ائتلاف حكومي بل جزءًا من أي حكومة سيكون فيها وزيرًا".

وتابع: "فحول هؤلاء المجددين مفتون ومصفّقون وكتّاب وسحيجة ومطـبـلون ومنتفعون، وإلا لما كان تجرأ هؤلاء من النيل من دين الأمة ومن ثوابت الشعب الدينية والوطنية ومن أخلاقه باسم التجديد الديني.. اللهم إني أبرأ إليك".

وختم حديثه: "أنا مقاطع لكرنفال انتخابات الكنيست الـصهيـوني".

المصدر / فلسطين أون لاين