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ماذا تجهز غزة لـ "عرين الأسود"؟

31 أكتوبر 2022 . الساعة 15:29 بتوقيت القدس
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أفادت مصادر خاصة لـ"فلسطين أون لاين" أن الكتلة الإسلامية في قطاع غزة ستنظم مسيرة طلابية دعمًا لعرين الأسود في الضفة الغربية.

ووفق المصادر، فإن فعاليات المسيرة الطلابية ستنطلق غداً الثلاثاء تحت عنوان: "نصرة لعرين الأسود والمقاومة في الضفة المحتلة" الساعة 11:00ص في مدينة غزة - أمام جامعة الأقصى.

ووفقاً للصادر  يشارك في الوقفة كافة الأطر الطلابية في القطاع، ويحضر فيها قادة الفصائل والعمل الوطني، وعائلة الشهيد محمد الجعبري.

و يتخلل المسيرة كلمة لأهلنا في الضفة الغربية، وكلمة لفصائل المقاومة والأطر الطلابية.

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