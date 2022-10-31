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حملة تنقلات بحق عددٍ من أسرى نفق "جلبوع" الستة

31 أكتوبر 2022 . الساعة 16:08 بتوقيت القدس
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أسرى نفق جلبوع الستة

قالت هيئة الأسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت عددا من الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، وأعيد اعتقالهم، إلى سجون أخرى.

وأوضح الهيئة، اليوم الإثنين، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير محمود عبد الله العارضة من عزل سجن "ريمونيم" إلى عزل سجن "أوهلي كيدار"، والأسير زكريا الزبيدي من عزل "رامون" إلى عزل "عسقلان".

وأفادت بأن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير أيهم كممجي من عزل سجن "إيشل" إلى عزل "رامون"، والأسير محمد قاسم العارضة من عزل "أيالون" إلى عزل "مجدو".

ونقلت إدارة سجون الاحتلال في وقت سابق الأسيرين إياد جرادات ومحمد أبو بكر من عزل "أيالون" إلى عزل "مجدو".

المصدر / فلسطين أون لاين
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