اعلان وظيفة أخصائي علاج طبيعي في مستشفى حيفا الخيري

إعلان توظيف صادر عن مستشفى حيفا الخيرى بغزة يعلن فيه عن وظيفة أخصائي علاج طبيعي
شروط التسجيل
1- أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب من جهة معترف بها .
2- نظام ( PAAT TIME )إضافي .
3- أن يكون حاصل على مزاولة التخصص.
المستندات المطلوبة
- شهادة ذات علاقة بالتخصص .
- السيرة الذاتية ( CV) .
- صورة بطاقة التعريف الشخصية .
- صورة عن شهادة مزاولة المهنة .
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الرابط التالي :
https://forms.gle/4M7DBJaV7kJmJ4uF8
- ينتهي التسجيل للوظيفة يوم الأحد 5/11/2022