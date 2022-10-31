اعلان وظيفة أخصائي علاج طبيعي في مستشفى حيفا الخيري

إعلان توظيف صادر عن مستشفى حيفا الخيرى بغزة يعلن فيه عن وظيفة أخصائي علاج طبيعي

شروط التسجيل

1- أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب من جهة معترف بها .

2- نظام ( PAAT TIME )إضافي .

3- أن يكون حاصل على مزاولة التخصص.

المستندات المطلوبة

- شهادة ذات علاقة بالتخصص .

- السيرة الذاتية ( CV) .

- صورة بطاقة التعريف الشخصية .

- صورة عن شهادة مزاولة المهنة .

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الرابط التالي :

https://forms.gle/4M7DBJaV7kJmJ4uF8

- ينتهي التسجيل للوظيفة يوم الأحد 5/11/2022