نتنياهو يهدد بإلغاء اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

هدد زعيم المعارضة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بإلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي في حال فوز حزبه في انتخابات "الكنيست" القادمة.

وقال في حديث لوسائل إعلام إسرائيلية:" "سأتعامل مع الاتفاق تمامًا كما تعاملت مع اتفاق أوسلو"، واصفًا إياه بأنه "اتفاق استسلام آخر".

وكان نتنياهو قد أعرب مرات عديدة عن رفضه للاتفاق، ووصفه في تصريح في أكتوبر الماضي بأنه "استسلام تاريخي"، معتبرًا أن رئيس حكومة الاحتلال "يائير لابيد وافق على كل مطالب حزب الله، وكان خائفا، ولهذا السبب استسلم".

وفي يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، ويائير لابيد (كل على انفراد)، نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، دون وجود لمراسم التوقيع.

وخاض الطرفان مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعا.

المصدر / فلسطين أون لاين