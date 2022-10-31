مستوطن ينهب أرضاً ويحولها متنزهاً جنوب نابلس

نهب مستوطن، أرض مواطن خلف جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة قريوت جنوب نابلس بالضفة الغربية، واقتلع أشجارها، دون أي محاسبة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: إن "المزارع محمود عيسى معمر من قرية قريوت، تفاجأ صباح اليوم، عند وصوله أرضه لقطف ثمار الزيتون، بقيام مستوطن من "عيليه" الجاثمة على أراضي القرية، بنهب أرضه الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري، واستولى عليها، ودمر معالمها، واقتلع أشجارها، وجعلها متنزها له، وحفر فيها قنوات وبرك مياه".

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وأضاف: أن "أرضه وغيرها من أراضي المواطنين الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري، لا يسمح لهم بالدخول اليها، إلا بتنسيق مسبق من قبل الاحتلال".

ويبلغ طول جدار الفصل العنصري 465 كلم التهمت آلاف الدونمات من أراضي المواطنين في الضفة الغربية بذرائع واهية لتوفير الأمن

المصدر / فلسطين أون لاين