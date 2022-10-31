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الاحتلال يفرض حصارًا على قرية حوسان غرب بيت لحم

31 أكتوبر 2022 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، حصارًا على قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وذلك عبر إغلاق كافة مداخل المدينة وعزلها عن محيطها.

وقال رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين، إنّ قوات الاحتلال أغلقت المداخل من الغرب والشرق بالبوابة الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، وعزلتها عن قرى الريف الغربي (بتير، ونحالين، وواد فوكين).

وأشار سباتين إلى أنّ هذا الإجراء التعسُّفي حرم الطلبة من الوصول إلى جامعاتهم، والموظفين والعمال والمزارعين إلى أماكن عملهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#بيت لحم #قوات الاحتلال #الضفة الغربية #قرية حوسان

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