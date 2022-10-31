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الأسير "الطيطي" يُواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 14

31 أكتوبر 2022 . الساعة 10:57 بتوقيت القدس
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الأسير سبع الطيطي - أرشيف

 يواصل الأسير سبع الطيطي (33 عامًا) من مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، خوض معركة الأمعاء الخاوية لليوم الرابع عشر على التوالي، احتجاجًا على عزله الانفرادي وحرمانه من الزيارة و"الكانتينا".

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، في تصريحٍ صحفي اليوم الاثنين: "إنّ الأسير الطيطي يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام رفضًا لعزله في معتقل "ريمون" منذ أكثر من شهر، وحرمانه من زيارة عائلته ومن "الكانتينا".

وأشار إلى أنّ الطيطي المعتقل منذ العاشر من نيسان/ إبريل الماضي، يعاني من دوار، وهزال عام، وآلام في المفاصل، وصداع، ونقص في الوزن.

وصدر حكم بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر بحق الطيطي، وقبل أن ينتهي حكمه بثلاثة أيام، جدّد له الحكم لستة أشهر إضافية.

يُذكر أنّ الأسير الطيطي هو شقيق الأسيرة أسيل، التي اعتقلتها قوات الاحتلال في الثاني من تشرين الأول الجاري، أثناء زيارتها لشقيقها في معتقل "ريمون".

المصدر / فلسطين أون لاين
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