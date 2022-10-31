نقابة الموظفين في غزة تنشر توضيحًا بشأن بعض المعاملات المالية

نشرت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، صباح اليوم الإثنين، توضيحًا حول معاملات صرف من وزارة المالية.

وأوضحت نقابة الموظفين في غزة على صفحتها عبر موقع الفيس بوك، أنه سيتم صرف 50% من كشف المستحقات الخاص بأطفال الأنابيب لمن تجاوز أعمار زوجاتهم 40 عام، وسيتم استكمال عملية الصرف لبقية الطلبات من نفس الفئة العمرية بداية شهر ديسمبر القادم.

وبنيت أنها ستستكمل عملية الصرف لباقي الطلبات الأخرى الخاصة بأطفال الأنابيب في الأشهر التي تليها.

وأشارت إلى أن تسديد الرسوم الجامعية من المستحقات في جامعات الأزهر والأقصى و القدس المفتوحة، مرهون بموافقة تلك الجامعات على الأمر.

وأكّدت على أن وزارة المالية مستعدة لتسديد جزء من الرسوم بنظام المقاصة في حال موافقة تلك الجامعات، مشيرةً إلى أن نقابة الموظفين ستتواصل مع تلك الجامعات من أجل الخروج برؤية تسمح بالاستفادة من المستحقات بتسديد الرسوم الجامعية.

المصدر / فلسطين أون لاين