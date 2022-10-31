الأمم المتحدة تُقرّر بأغلبية ساحقة: على (إسرائيل) تدمير أسلحتها النووية

ذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية، اليوم الإثنين، أن اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، قررت بأغلبية 152 دولة مؤيدة و5 دول معارضة، أن على دولة الاحتلال الإسرائيلي تدمير الأسلحة النووية التي تمتلكها، وأن تصنع مواقعها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن هذا القرار يأتي على الرغم من حقيقة أن دولة الاحتلال لم تؤكد وجود مثل هذا السلاح لديها.

واللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعروفة باسم DISEC أو CI، هي واحدة من ست لجان رئيسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتختص بالتعامل مع مسائل نزع السلاح النووي في العالم.

وفي خطوة غير مسبوقة، دعت اللجنة دولة الاحتلال إلى الانضمام إلى المعاهدة (حظر انتشار الأسلحة النووية) دون أي تأخير، وعدم تطوير أو تصنيع أو اختبار أو الحصول على أسلحة نووية بأي شكل آخر، والتحلي عن حيازة الأسلحة النووية ووضع جميع منشآتها النووية غير الآمنة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجرت المناقشة حول هذا الموضوع بطلب من مصر، وتم اتخاذ القرار النهائي يوم الجمعة خلال ما تم تعريفه بأنه "خطوة نحو تحسين السلام والأمن"، وهي خطوة دبلوماسية حظيت بدعم السلطة الفلسطينية، والأردن، والمغرب، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، وبعضها دول تقييم علاقات مع الاحتلال بعد اتفاقيات إبراهيم.

ونبهت الصحيفة إلى أن الدول الأربع التي صوتت ضد القرار بالإضافة إلى (إسرائيل) هي كندا وميكرونيزيا وبالاو، والولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر / وكالات