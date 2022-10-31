"حماس" تهنئ البرازيل بفوز المناضل لويس لولا بالرئاسة

هنّأت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " البرازيل وشعبها بفوز المناضل الأممي لويس إيناسيو دا سيلفا (لولا) برئاسة البرازيل، وذلك بعد منافسة حادة مع منافسه الرئيس الحالي جايير بولسونارو.

وأكد عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة، د. باسم نعيم أنّ فوز لولا انتصارًا لكل المظلومين والمضطهدين حول العالم، وفي مقدمتهم الفلسطينيون وقضيتهم العادلة.

وأوضح أنّ لولا عُرف عنه التزامه القوي والثابت بنصرة فلسطين وشعبها في كلّ المحافل الدولية، قائلًا: نتطلّع لأن يزيل الرئيس لولا كل الآثار التي ترتّبت على الدعم اللامحدود للكيان الصهيوني العنصري".

المصدر / فلسطين أون لاين