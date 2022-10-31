فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نقابة الموظفين في غزة تنشر توضيحًا بشأن بعض المعاملات المالية

تنويه..تعديل ساعات عمل في معبر الكرامة غدا

بيت عزاء في منزل عائلة "الجعبري" بغزة لمنفذ عملية "كريات أربع" بالخليل

الأمم المتحدة تُقرّر بأغلبية ساحقة: على (إسرائيل) تدمير أسلحتها النووية

"حماس" تهنئ البرازيل بفوز المناضل لويس لولا بالرئاسة

في "كريات أربع".. الشهيد محمد الجعبري ينتقم من غلاة المستوطنين

المرور بغزة: 11 إصابة في 6 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"الإحصاء": مؤشر أسعار المنتجين يقفز 1.78% الشهر الماضي

ترسيم الحدود البحرية بين وجهتي نظر

استطلاع.. تساوي كتلتي نتنياهو ولابيد المآزق تتوالى والانتخابات السادسة قادمة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

"حماس" تهنئ البرازيل بفوز المناضل لويس لولا بالرئاسة

31 أكتوبر 2022 . الساعة 10:06 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

هنّأت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " البرازيل وشعبها بفوز المناضل الأممي لويس إيناسيو دا سيلفا (لولا) برئاسة البرازيل، وذلك  بعد منافسة حادة مع منافسه الرئيس الحالي جايير بولسونارو.

وأكد عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة، د. باسم نعيم أنّ فوز لولا انتصارًا لكل المظلومين والمضطهدين حول العالم، وفي مقدمتهم الفلسطينيون وقضيتهم العادلة.

وأوضح أنّ لولا عُرف عنه التزامه القوي والثابت بنصرة فلسطين وشعبها في كلّ المحافل الدولية، قائلًا: نتطلّع لأن يزيل الرئيس لولا كل الآثار التي ترتّبت على الدعم اللامحدود للكيان الصهيوني العنصري".

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حماس #القضية الفلسطينية #لولا #الرئيس البرازيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة