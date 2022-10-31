"الإحصاء": مؤشر أسعار المنتجين يقفز 1.78% الشهر الماضي

قفز مؤشر أسعار المنتجين في أيلول الماضي، بنسبة 1.78% على أساس شهري، مدفوعا خصوصا بارتفاع معظم المجموعات السلعية على باب المصنع.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان صحفي، اليوم الاثنين: إن "الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين بلغ الرقم القياسي العام 106.98 خلال شهر أيلول 2022، مرتفعا من 105.11 خلال شهر آب 2022 (سنة الأساس 2019 = 100)."

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 1.95%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 106.80 خلال شهر أيلول 2022 مقارنة ﺒ 104.75 خلال شهر آب 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.21%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 108.70 خلال شهر أيلول 2022 مقارنة بـ 108.47 خلال شهر آب 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 5.34%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 23.63%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة (الخضراوات) بنسبة 19.31%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً بنسبة 2.95%، نتيجة ارتفاع أسعار الدجاج والبيض، على الرغم من انخفاض متوسط أسعار اللحوم الحمراء.

في المقابل، سجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة (الفواكه) انخفاضاً بنسبة 15.05%.

كما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 3.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

وفي السياق سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.12%، خلال شهر أيلول 2022 مقارنة بشهر آب 2022، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.10%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن أنشطة: صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية بنسبة 7.22%، وصناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 3.33%، وصناعة المنسوجات بنسبة 1.52%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بمقدار 1.50%، وصناعة الملابس بنسبة 1.17%، وصناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 0.52%، وتجهيز وحفظ الفواكه والخضروات بنسبة 0.45%، على الرغم من انخفاض صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 3.03%، وصناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 1.55%، وتجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 0.89%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 0.44%، وصناعة منتجات المخابز بنسبة 0.42%.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً بنسبة 3.31%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

المصدر / فلسطين أون لاين