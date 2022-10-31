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قوات القمع تقتحم قسم (14) في سجن "عوفر" وتنكّل بالأسرى

31 أكتوبر 2022 . الساعة 09:27 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن وحدات القمع "المتسادا" التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت قسم (14) في سجن "عوفر"، ونكلت بالأسرى.

ونوّه في بيان مقتضب، اليوم الإثنين، إلى أن هذا القسم مخصص للأسرى الموقوفين، والمعتقلين حديثا، ويسمى "المعبار"، ويبلغ عدد القابعين فيه 85 أسيرا.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار/مايو نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأسرى #سجون الاحتلال #سجن عوفر #قوات القمع

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