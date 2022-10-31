الاحتلال يشنُّ حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، والقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية: إنّ"قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إسلام حشاش، ومجدي حشاش من مخيم بلاطة بنابلس"، مشيرة إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة "حماس" محمود أبو خليفة من داخل منزله في حي الإسكان في جنين

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال االأسير المحرر جبريل جبريل، بعد أيام من الإفراج عنه، وذلك في أعقاب اقتحام منزله فجرًا في قلقيلية.

بدورها، أفادت المصادر، بأنّ القوات اعتقلت الشاب جعفر الجعبري من الخليل، فيما اعتقلت من القدس الشابين: أحمد سمير، ومحمد زيدان.

ومن الجدير ذكره أنّ قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين