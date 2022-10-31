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الطقس: أجواء غائمة ومستقرة

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الطقس: أجواء غائمة ومستقرة

31 أكتوبر 2022 . الساعة 08:12 بتوقيت القدس
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طقس

أجواء غائمة ومستقرة تسود، اليوم الإثنين، أجواء مستقرة ودافئة ومعتدلة في ساعات النهار مع غيوم عالية ومتوسطة تغطي السماء.

ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو منعشا ومائلا للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

لن يطرأ تغير يذكر، يوم الإثنين أيضا، مع بقاء الجو الخريفي المعتدل نهارا والمائل للبرودة في ساعات المساء والليل. وتبقى الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الثلاثاء، يبقى الجو خريفيا بشكل كامل.

وتغطي السماء كميات من السحب. كما تتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر نتيجة حالة من الاضطرابات الجوية.

مع المساء يصبح الجو مائلا للبرودة إلى بارد.

يوم الأربعاء، تبقى درجات الحرارة منخفضة بالعموم وحول المعدلات السنوية العامة لشهر تشرين الثاني.

وتحوم الحرارة في المناطق الجبلية بين 18 و 20 درجة مئوية فقط، وتبقى الفرصة سانحة لزخات من الأمطار بفترات متباعدة. ليلا يسود جو بارد. الرياح تكون غربية الاتجاه.

يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو خريفيا لطيفا نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد في ساعات الصباح والمساء والليل.

وتتراجع حظوظ التساقط المطري بشكل كبير بينما تغطي السماء كميات كبيرة من السحب.

المصدر / فلسطين أون لاين
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