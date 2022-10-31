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إصابة مسعف واعتقال قيادي خلال اقتحام الاحتلال لجنين

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وسط اشتباكات عنيفة

بالفيديو إصابة مسعف واعتقال قيادي خلال اقتحام الاحتلال لجنين

31 أكتوبر 2022 . الساعة 05:57 بتوقيت القدس
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أصيب المسعف الفلسطيني مراد خمايسة بجروح متوسطة، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين فجر اليوم.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر صوب سيارات الإسعاف الفلسطينية.
 

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بعدة جيبات عسكرية ووحدات خاصة مدعومة من الجيش.
 

فيما اعتقلت القيادي في "حماس" محمد أبو خليفة، من منزله بحي الإسكان الفلسطيني.

واندلعت اشتباكات مسلحة مع المقاومين خلال انسحاب الاحتلال من المدينة.
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الاحتلال #جنين #إصابة مسعف #مقاومين

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