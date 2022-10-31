إصابة مسعف واعتقال قيادي خلال اقتحام الاحتلال لجنين

أصيب المسعف الفلسطيني مراد خمايسة بجروح متوسطة، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين فجر اليوم.
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر صوب سيارات الإسعاف الفلسطينية.
🔴 إصابة مسعف فلسطيني بعد إطلاق الاحتلال النار صوب سيارات الإسعاف بجنين pic.twitter.com/vsMcg8jzz7— فلسطين أون لاين (@pl24online) October 31, 2022
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بعدة جيبات عسكرية ووحدات خاصة مدعومة من الجيش.
🔴 قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين pic.twitter.com/l4jRSA0JBf— فلسطين أون لاين (@pl24online) October 31, 2022
فيما اعتقلت القيادي في "حماس" محمد أبو خليفة، من منزله بحي الإسكان الفلسطيني.
واندلعت اشتباكات مسلحة مع المقاومين خلال انسحاب الاحتلال من المدينة.
شاهد| جانب من الاشتباكات المسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال على شارع الناصرة بجنين pic.twitter.com/VRGEFY3w4j— فلسطين أون لاين (@pl24online) October 31, 2022
المصدر / فلسطين أون لاين