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أحداث زلزالية في الخليج الفنلندي.. ما السبب؟

31 أكتوبر 2022 . الساعة 03:12 بتوقيت القدس
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أعلن خبراء مركز “الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة لأكاديمية العلوم الروسية” أن الشبكة الفيدرالية لرصد الزلازل، سجلت خمسة أحداث زلزالية في الخليج الفنلندي يومي 20 و21 أكتوبر الجاري.

ويشير الخبراء، إلى أن هذه الأحداث الزلزالية ناجمة عن النشاط الإنساني طوال يوم 20 أكتوبر وتخللتها فترات انقطاع مدتها من ساعة إلى تسع ساعات، وفي يوم 21 أكتوبر سجلت أجهزة الرصد حدثا واحدا فقط.

ويشير ممثل المركز، إلى أنه لا توجد معلومات كاملة لتحديد أسباب هذه الأحداث الزلزالية.

ويقول: “هذه الأحداث، على الأرجح هي من صنع الإنسان، لأن جميعها قريب من السطح وحدثت على عمق أقل من كيلومتر”.

ومن جانبه يقول ألكسندر جيغالين، كبير الباحثين في معهد فيزياء الأرض، إن ما حدث في الخليج الفنلندي هو “حدث تكتوني جيولوجي، مرتبط بعملية تفجير أنابيب غاز “السيل الشمالي” في شهر سبتمبر المنصرم”.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الإنسان #العلوم الروسية #الخليج الفنلندي #أحداث زلزالية

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