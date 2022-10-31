لاعب من غزة في طريقه للمحكمة الرياضية لتحرير نفسه

غزة / مؤمن الكحلوت:

تقدم اللاعب محمد أبو ريالة، طلب للجنة الإستئناف لتحرير نفسه من قيود نادي الرضوان الرياضي، بعد رفض اتحاد كرة القدم لطلبه.

وأكد أبو ريالة، الذي لعب مُعاراً من ناديه الرضوان لنادي شباب جباليا على مدار الموسمين السابقين، أنه لم يوقع عل الإستمارة، التي قدمها نادي الرضوان لاتحاد الكرة، وبالتالي عملية قيده على سجلات النادي باطلة.

وأضاف أبو ريالة، أنه ينتظر قرار لجنة الإستئناف، التي ستبدأ بعقد جلساتها بخصوص القضية خلال الأيام القادمة، وفي حال لم تنصفه سيتوجه للمحكمة الرياضية، مُشيراً إلى أنه وكل محامياً للدفاع عن قضيته.

وكان اللاعب محمد أبو ريالة لاعب منتخب الكرة الشاطئية، قد دخل في مشادات وعراك مع إدارة ناديه الرضوان قبل بداية الموسم الحالي، على خلفية مغالاة ناديه لإعارته لموسم جديد.