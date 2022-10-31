خدمات البريج يتوج بطلاً لدوري كرة اليد

غزة / مؤمن الكحلوت:

توج فريق نادي خدمات البريج بلقب دوري جوال لكرة اليد، بعدما تعادل مع نظيره الصلاح بنتيجة (28_28) ، في اللقاء الذي جمعهما أمس على صالة سعد صايل بمدينة غزة، ضمن الجولة الثانية عشر من المسابقة.

وأنهى الصلاح الشوط الأول لصالحه بنتيجة (15_14) ، لكن البريج تمكن من العودة للقاء وفاز في الشوط الثاني بنتيجة (14_13)، وينهي المباراة متعادلا كما أراد ويحصل على نقطة البطولة، التي أوصلت رصيده إلى 22 نقطة في الصدارة، في حين ارتفع رصيد الصلاح لتسعة عشر نقطة في المركز الثاني.

أدار اللقاء: إياد برهوم وإياد طه، ومجدي حرب "مسجل"، ومصطفي الحنجوري "ميقاتي".

من جهته، بارك عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، فوز فريق خدمات البريج باللقب، وأعلن عن تقديم مكافئة مالية بقيمة 3000 دولار، وسيتم تسليمها خلال حفل سيقام في وقت لاحق.