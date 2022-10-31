فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لاعب من غزة في طريقه للمحكمة الرياضية لتحرير نفسه

خدمات البريج يتوج بطلاً لدوري كرة اليد

الدوري الإيطالي: خسارة ميلان ولاتسيو.. وأتالانتا إلى الوصافة

البرازيل: لولا دا سيلفا رئيساً للبلاد

ما الذي أقلق الخبراء عند مشاهدتهم للشمس؟

تعرف على مخاطر تقطير عصير البصل الثوم في الأنف

بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء (1 نوفمبر)

مقاومون يطلقون النار صوب موقع لجيش الاحتلال جنوب الخليل

المكبر يحرم شباب الخليل من كسر الرقم القياسي لهلال القدس

عشرات القتلى في انهيار جسر معلق في الهند

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

خدمات البريج يتوج بطلاً لدوري كرة اليد

31 أكتوبر 2022 . الساعة 02:17 بتوقيت القدس
...
تتويج البريج بدوري كرة اليد
غزة / مؤمن الكحلوت:

توج فريق نادي خدمات البريج بلقب دوري جوال لكرة اليد، بعدما تعادل مع نظيره الصلاح بنتيجة (28_28) ، في اللقاء الذي جمعهما أمس على صالة سعد صايل بمدينة غزة، ضمن الجولة الثانية عشر من المسابقة.

وأنهى الصلاح الشوط الأول لصالحه بنتيجة (15_14) ، لكن البريج تمكن من العودة للقاء وفاز في الشوط الثاني بنتيجة (14_13)، وينهي المباراة متعادلا كما أراد ويحصل على نقطة البطولة، التي أوصلت رصيده إلى 22 نقطة في الصدارة، في حين ارتفع رصيد الصلاح لتسعة عشر نقطة في المركز الثاني.

أدار اللقاء: إياد برهوم وإياد طه، ومجدي حرب "مسجل"، ومصطفي الحنجوري "ميقاتي".

من جهته، بارك عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، فوز فريق خدمات البريج باللقب، وأعلن عن تقديم مكافئة مالية بقيمة 3000 دولار، وسيتم تسليمها خلال حفل سيقام في وقت لاحق.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كرة اليد #خدمات البريج

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة