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البرازيل: لولا دا سيلفا رئيساً للبلاد

31 أكتوبر 2022 . الساعة 01:49 بتوقيت القدس
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انتُخب الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأحد رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل على منافسه الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو، بنسبة 50,83% مقابل 49,17%، وفقا للنتائج الرسمية شبه النهائية.

وكان لولا، أيقونة اليسار البالغ من العمر 77 عامًا، قد نفّذ عقوبة بالسجن بتهمة الفساد (2018-2019) قبل أن يأمر القضاء بإخلاء سبيله.

ويعود لولا إلى السلطة في أعقاب حملة انتخابية قسمت البلاد وشهدت استقطابا شديدا.

وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد دا سيلفا، معتبرا أن انتخابه رئيسا للبرازيل “يفتح صفحة جديدة في تاريخ” هذا البلد.

وكتب ماكرون على تويتر بعد دقائق من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية البرازيلية: “معا سنوحد جهودنا لمواجهة التحديات الكثيرة المشتركة وتجديد أواصر الصداقة بين بلدينا”.

 

 

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#فرنسا #البرازيل #السلطة #لويس لولا دا سيلفا

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