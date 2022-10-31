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ما الذي أقلق الخبراء عند مشاهدتهم للشمس؟

31 أكتوبر 2022 . الساعة 00:33 بتوقيت القدس
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شغلت صورة للشمس مواقع التواصل الاجتماعي وأقلقت الخبراء رغم منظرها الجميل والودود.

فقد التقط قمر صناعي تابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) صورة لما بدا أنه نمط وجه سعيد على الشمس في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما دفع وكالة الفضاء الأميركية إلى القول إن الشمس شوهدت "تبتسم".

ونشرت الوكالة الصورة يوم الأربعاء على تويتر، وكتبت أن مرصد ديناميكا التابع لها التقط صورة للشمس مبتسمة.

كما أوضحت أن هذه البقع الداكنة على الشمس، التي شوهدت في الضوء فوق البنفسجي، تعرف باسم الثقوب الإكليلية، وهي المناطق التي تتدفق فيها الرياح الشمسية السريعة في الفضاء، بحسب ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية، يوم السبت الماضي.

ومنذ إطلاقها، أثارت صورة ناسا عدداً كبيراً من الردود عبر الإنترنت، حيث قارن العديد الصورة بقرع الهالوين المنحوت والأسد والشمس في عرض الأطفال Teletubbies.

لكن على الرغم من مظهرها الودود، حذر الخبراء من أن الثقوب الإكليلية للشمس قد تعني هبوب عاصفة شمسية على الأرض يوم السبت.

والعواصف الشمسية هي مجموعة متنوعة من الانفجارات من الكتلة والطاقة من سطح الشمس والتي بدورها تشوه المجال المغناطيسي للأرض.

مخاوف من عاصفة شمسية

ونتيجة لذلك، تزيد هذه العواصف من رؤية الأضواء القطبية، المعروفة أيضًا باسم الشفق القطبي، في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي.

يشار إلى أن مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة ناسا هو مهمة تهدف إلى التحقيق في كيفية إنشاء النشاط الشمسي ودفع الطقس الفضائي.

وتم إطلاق المركبة الفضائية للمرصد لأول مرة في 11 فبراير 2010، حيث تقيس باطن الشمس، والغلاف الجوي، والمجال المغناطيسي، ومخرجات الطاقة.

المصدر / وكالات
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#مواقع التواصل #الشمس #وكالة ناسا #ديناميكا

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