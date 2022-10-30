مقاومون يطلقون النار صوب موقع لجيش الاحتلال جنوب الخليل

أطلق مقاومون فلسطينييون مساء اليوم الأحد، النار صوب موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة الخليل.

وأغلقت قوات الاحتلال بوابة مدخل مخيم الفوار ومدخل مدينة دورا الشرقي، بعد عملية إطلاق النار التي استهدفت نقطة لجيش الاحتلال جنوب الخليل.

وانتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال في المنطقة المحيطة بعملية إطلاق النار، وشرعت بعملية تمشيط واسعة بحثاً عن المنفذين.

يأتي ذلك على ضوء تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وتسجيل 34 عملاً مقاوماً بينها عملية دهس وعملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين.

ونفذ الشهيد المقدسي بركات عودة عملية دهس مزدوجة عصر اليوم، في منطقة الأغوار بالقرب من أريحا، أسفرت عن إصابة عدد من المستوطنين.

وقبلها بساعات نفذ المجاهد محمد الجعبري عملية إطلاق نار بطولية في مدينة الخليل، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين.

وباركت حركة حماس العمليات البطولية، مؤكدة أن شعبنا الفلسطينية مستمر في المقاومة في كل مكان بعد توسع نطاقها، وموحد تحت لوائها، ومجمع على أهدافها العادلة حتى التحرير والعودة المظفرة بإذن الله.

وعبّرت حماس عن فخرها بأبناء شعبنا الأبطال "الذين يوقدون لهيب الثورة في وجه الاحتلال، والويل كل الويل لهذا المحتل الغاصب، بعدما أعلن شعبنا النفير والغضب، دفاعاً عن أبنائه وحماية لأرضه ونصرة لمقدساته".

المصدر / فلسطين أون لاين