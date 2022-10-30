المكبر يحرم شباب الخليل من كسر الرقم القياسي لهلال القدس

غزة/وائل الحلبي:

شهدت منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين لأندية الضفة الغربية، توقف سلسلة اللاهزيمة لفريق شباب الخليل التي استمرت لمدة 572 يومًا.

شباب الخليل تلقى الخسارة من مضيفه جبل المكبر في الجولة الثامنة بهدف مقابل هدفين، لتكون الخسارة الأولى للفريق منذ خسارته أمام هلال القدس في الموسم قبل الماضي 2020/2021.

خسارة العميد الخليلي في الجولة الثانية أوقفت سلسلة الفريق الذي حافظ على سجله خاليًا من الخسارة في 31 مباراة لعبها منذ الجولة الـ20 من الموسم قبل الماضي.

ولم يفلح شباب الخليل في كسر الرقم القياسي المسجل باسم هلال القدس الذي حافظ على سجله خاليًا من الخسارة خلال 34 مباراة بين موسمي 2010/2011 و 2011/2012.

ونجح شباب الخليل في حسم لقب دوري المحترفين بالموسم الماضي دون تلقّي أي خسارة، لكنه تلقَّى الخسارة الأولى له في عام 2022 على يد جبل المكبر والتي أوقفت رصيد الفريق عند 15 نقطة في المركز الرابع.

المصدر / فلسطين أون لاين