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بالفيديو عشرات القتلى في انهيار جسر معلق في الهند

30 أكتوبر 2022 . الساعة 21:02 بتوقيت القدس
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لقي العشرات مصارعهم، مساء اليوم الأحد، إثر انهيار جسر معلّق في ولاية غوجارات في الهند.

وأسفر انهيار الجسر عن سقوط مئات الأشخاص في النهر الذي عُلِّق الجسر فوقه، ليُعلَن عن مصرع 30 شخصا على الأقل، وفق حصيلة أولية، أعلنتها السلطات الهندية، والتي ارتفعت لاحقا لتصل إلى 77 قتيلا.

ونقلت صحيفة "إنديا توداي" المحلية عن مستشفى مدني أن "حصيلة قتلى الانهيار وصلت إلى 77"، ارتفاعا من 68 أعلنت عنها السلطات الإقليمية، مساء اليوم.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن مسؤول هنديّ اسمه بريجيش مرجا، القول إنه "تم العثور على ثلاثين جثة حتى الآن. عملية الإنقاذ مستمرة".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن نحو 350 شخصا كانوا على الجسر حينما انهار، فيما نقلت وسائل إعلام محلّية أخرى عن مسؤولين قولهم إن نحو 500 شخص كانوا على جسر موربي يؤدون طقوسا لمهرجان ديني، حينما انهار الجسر.

وذكرت تقارير أن أكثر من 100 شخص ما زالوا مفقودين في النهر، عارضة مقاطع فيديو، لأشخاص يتشبّثون ببقايا الجسر في الظلام.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الهند #جسر معلق

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