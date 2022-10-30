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الهلال يشكو حكام مباراته مع خدمات النصيرات

30 أكتوبر 2022 . الساعة 20:57 بتوقيت القدس
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غزة/وائل الحلبي:

تقدم نادي الهلال بشكوى رسمية لاتحاد كرة القدم بعد مباراته الأخيرة أمام خدمات النصيرات والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اطار منافسات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الممتازة.

واشتكى الهلال من أداء طاقم حكام المباراة مرفقا في شكواه أن حكم الساحة تأثر بالضغط من جانب إدارة النادي المنافس وجماهيره، الأمر الذي جعل يرتكب العديد من الأخطاء التحكيمية والتي انعكست بشكل واضح على نتيجة المباراة.

وأشار الهلال إلى أن رئيس نادي خدمات النصيرات قام بسحب لاعبيه لدكة بدلاء الفريق بعد تقدم الهلال بهدف عبر لاعبه محمد عبيد، ووجهت الجماهير الشتائم لحكم المباراة (حسب ما أرفق الهلال في شكواه للاتحاد).

وأضاف الهلال أن كل تلك الضغوط جعلت الحكم يرتكب العديد من الأخطاء والتي تسببت في حرمان الفريق من ركلة جزاء واضحة، قبل أن يقوم باحتساب ركلة جزاء لخدمات النصيرات بداعي لمس الكرة ليد لاعب الهلال الذي كان ساقطا على الأرض في حينها.

وطالب الهلال بإجراء تحقيق مع طاقم التحكيم والحصول على ضمانات لمنع تكرار الأخطاء التحكيمية بحق الفريق.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الهلال #رياضة #النصيرات

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