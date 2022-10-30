الاحتلال يفرج عن الأسير سرور ورايات حماس تزين استقباله برام الله

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن الأسير تميم محمد سرور من بلدة نعلين في رام الله، وذلك بعد 16 شهراً من الاعتقال.

وتزيّن موكب الاستقبال في رام الله برايات حركة المقاومة المقاومة الإسلامية حماس، إلى جانب أعلام عدد من فصائل المقاومة الأخرى.

جانب من استقبال الأسير تميم محمد سرور من بلدة نعلين غرب رام الله بعد 16 شهرا من الاعتقال في سجون الاحتلال pic.twitter.com/4H228iWyYC — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 30, 2022

وصدحت الأناشيد الثورية والمؤيدة للمقاومة الفلسطينية في موكب الاستقبال الذي جاب شوارع بلدة نعلين، قبل الوصول إلى منزل المحرر سرور.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت حكماً بالسجن الفعلي بحق سرور، لمدة 16 شهراً، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل.

واعتقلت قوات الاحتلال سرور بتاريخ 14 آب/ أغسطس 2022، وذلك بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة نعلين، وتحطيم محتوياته قبل أن تنقله إلى التحقيق في "عوفر"، والذي استمر معه لعدة أسابيع، وبعد تأجيل محاكمته 11 مرة أصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة 16 شهراً.

المصدر / فلسطين أون لاين