"حماس" تنعى الشهيد "بركات عودة" مُنفّذ عملية الدهس بالأغوار

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد بركات موسى عودة مُنفّذ عملية الدهس في الأغوار بالقرب من أريحا. وقالت الحركة في بيان: "نزفُّ إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم شهيد فلسطين المجاهد البطل: بركات موسى عودة (47 عامًا)، من بلدة العيزرية شرق القدس، الذي ارتقى بعد تنفيذ عملية دهس بطولية مزدوجة عصر اليوم، في منطقة الأغوار بالقرب من أريحا".

وأوضحت أنّ الشهيد بركات عودة يؤكد من خلال عمليته الجريئة أنّ شعبنا الفلسطيني ماضٍ في المقاومة في كل مكان بعد توسيع نطاقها، وموحدٌ تحت لوائها، ومُجمِعٌ على أهدافها العادلة حتى التحرير والعودة المُظفّرة بإذن الله.

وأضافت: "العزاء لذوي الشهيد ومحبيه، والفخر بأبناء شعبنا الأبطال الذين يوقدون لهيب الثورة في وجه الاحتلال، والويل كلّ الويل لهذا المحتل الغاصب، بعدما أعلن شعبنا النفير والغضب، دفاعًا عن أبنائه وحماية لأرضه ونصرة لمقدساته".

المصدر / فلسطين أون لاين