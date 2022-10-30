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استشهاد مُنفّذ عملية الدهس في الأغوار

30 أكتوبر 2022 . الساعة 20:08 بتوقيت القدس
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الشهيد بركات عودة

 أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، عن استشهاد المواطن بركات موسى عودة (49 عامًا) من بلدة العيزرية شرق القدس، متأثرًا بإصابته البالغة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الأغوار جنوب أريحا.

وكانت قوات الاحتلال، قد أطلقت، عصر اليوم، النار على عودة أثناء قيادته مركبته قرب مفترق النبي موسى جنوب أريحا، وأصابته بجروح وُصفت بالخطيرة، بزعم تنفيذه عملية دهس.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، جنود الاحتلال وهم يطلقون النار على المواطن عودة من مسافة صفر.

وادّعت قوات الاحتلال، تعرُّض جنودها لعملية دهس، قرب قرية النبي موسى جنوب أريحا، وإصابة خمسة منهم، بجروح ما بين متوسطة وطفيفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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