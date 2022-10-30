نتيجة مباراة السعودية وهندوراس الودية استعداداً لكأس العالم 2022

تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الهندوراسي سلباً الأحد في مباراة دولية ودية جمعتهما على استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن استعدادات "الأخضر" لنهائيات مونديال قطر التي تنطلق في 20 الشهر المقبل.

ويقيم المنتخب السعودي معسكراً اعدادياً في العاصمة الإماراتية تأهباً لكأس العالم، وسبق له أن خاض مباراتين حيث فاز في الأولى على مقدونيا الشمالية 1-صفر وتعادل في الثانية مع ألبانيا 1-1.

نتيجة مباراة السعودية وهندوراس الودية

ويسعى الفرنسي هيرفيه رونار المدير الفني للأخضر، إلى منح اللاعبين الفرصة الكاملة للوقوف على مستوياتهم، وإيجاد التوليفة المناسبة التي سيعتمد عليها في المباريات الرسمية.

الأخضر يتعادل مع منتخب هندوراس في وديته الثالثة في أبوظبي



— تفاصيل المباراة 📝⬇

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⁧#الأخضر_في_أبوظبي pic.twitter.com/BSeJUYhcEF — المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 30, 2022

وبعودة معظم اللاعبين المصابين، أصبحت صفوف الأخضر شبه مكتملة، لا ينقصها إلا سلطان الغنام وناصر الدوسري، إذ يواصلان برنامجهما في مستشفى اسبيتار بقطر وياسر الشهراني في الرياض، ومن المنتظر أن يكونوا في كامل جاهزيتهم خلال الأيام المقبلة.

وتلعب السعودية التي ستخوض غمار النهائيات للمرة السادسة في تاريخها، في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا. وحققت في مشاركتها الأولى عام 1994 أفضل نتيجة ببلوغها دور الـ16.

ويخوض "الأخضر" مواجهتين وديتين أخريين قبل النهائيات أمام منتخبي آيسلندا وبنما.

المصدر / وكالات