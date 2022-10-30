فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

34 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تطورات حالة بابلو ماري الذي تعرض للطعن في إيطاليا

باركت عملية الأغوار.. "حماس": لينتظر الاحتلال ما يوجعه

نقابة الأطباء بالضفة تُعلن عن إضراب شامل غدًا الإثنين في كل القطاعات الطبية

الأسطل يؤكد دور رجال الإصلاح في تلمس حاجات المواطنين

شباب رفح يتربّع على صدارة الدوري الممتاز والتعادل يفرض نفسه على ثلاث مواجهات

"مرداوي": توسع المقاومة في الضفة سببه جرائم الاحتلال المتصاعدة

إصابات بين لاعبي خدمات النصيرات إثر حادث سير

أمن السلطة يعتقل ثلاثة من كوادر الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت

الرئيس اللبناني يوقع مرسوم استقالة حكومة ميقاتي

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

تطورات حالة بابلو ماري الذي تعرض للطعن في إيطاليا

30 أكتوبر 2022 . الساعة 18:29 بتوقيت القدس
...
تطورات حالة بابلو ماري الذي تعرض للطعن في إيطاليا

خرج الإسباني بابلو ماري المعار من أرسنال الانجليزي الى مونتسا الايطالي من المستشفى الأحد، بعد تعرضه للطعن خلال هجوم بسكين مميت في سوبر ماركت.

وخضع المدافع البالغ 29 عامًا، والذي أعير إلى مونتسا هذا الصيف، لعملية جراحية في مستشفى نيغواردا في ميلانو يوم الجمعة لإصابته بجروح في الظهر أثناء تسوقه مع زوجته وابنه ليلة الخميس.

وقال مونتسا الصاعد هذا الموسم الى دوري الاضواء للمرة الاولى في تاريخه في بيان إن ماري "عاد إلى منزله وسيبدأ الآن فترة راحة كاملة".

كان ماري واحدًا من عدة أشخاص تعرضوا لهجوم في سوبر ماركت "كارفور" في أساغو، في ضواحي ميلانو في شمال إيطاليا، من قبل رجل في الـ46 من العمر يعاني وفق الصحافة من مشاكل نفسية الذي قتل رجلاً بعد أن انتزع سكينًا من أحد الأرفف.

وأصيب أربعة أشخاص آخرون على يد الرجل الذي ألقت الشرطة القبض عليه، بعد أن تم نزع سلاحه من قبل مدافع نابولي وإنتر ميلان السابق ماسيمو تارانتينو.

وطالب مدير النادي أدريانو غالياني في تغريدة تأجيل مباراة مونتسا مع ضيفه بولونيا الإثنين الى موعد لاحق لكن المباراة ستقام في أوانها.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#أرسنال #بابلو ماري #طعن بابلو ماري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة