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باركت عملية الأغوار.. "حماس": لينتظر الاحتلال ما يوجعه

30 أكتوبر 2022 . الساعة 18:22 بتوقيت القدس
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صورة من مكان عملية الأغوار

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية الأغوار البطولية المزدوجة، في منطقة الأغوار المحتلة.

وقالت حماس في بيان تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "ولينتظر الاحتلال ما يوجعه من شبابنا الثائرين".

وأضافت: "نبارك عملية الدهس البطولية المزدوجة، التي نفذها أحد أبطال شعبنا في منطقة الأغوار المحتلة، وأصاب خلالها 6 من جنود الاحتلال ومستوطنيه".

وتابع بيان "حماس": "على الاحتلال أن ينتظر ما يوجعه ويسوؤه، وأن يعتاد على مشهد جنوده ملقون على الأرض مضرجين بدمائهم في ظل تصاعد جرائمه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وشددت على أن العهد الذي قطعه شعبنا مع الأقصى والشهداء، عهد لا يمكن أن يحنث فيه، وما الضربات الموجعة في نابلس والخليل وسلواد وجنين وشعفاط والأغوار سوى مقدمة لما تخبئه انتفاضتنا.

ودعت الحركة أبناء شعبنا الأحرار كافة للانخراط بقوة في العمليات النوعية ضد الاحتلال ومستوطنيه، ووضع حد لعربدتهم واستفزازاتهم، وتصعيد المقاومة على طريق التحرير والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #عملية #دهس #الأغوار #الاحتلال الإسرائيلي

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