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ناقش عدة قضايا مع "أشغال رفح"

الأسطل يؤكد دور رجال الإصلاح في تلمس حاجات المواطنين

30 أكتوبر 2022 . الساعة 18:02 بتوقيت القدس
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أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح د. يونس الأسطل، دور رجال الإصلاح وشؤون العشائر في تلمس حاجات المواطنين بما يحقق المصلحة المرجوة في تحقيق السلم المجتمعي والمحافظة على الحقوق والواجبات.

جاء ذلك في أثناء لقائه اليوم، مع رئيس دائرة شؤون العشائر والإصلاح في محافظة رفح حسين أبو عيادة، ولفيف من رجال العشائر والوجهاء بالمحافظة.

وأكد الأسطل أهمية دور رجال الإصلاح في صناعة التحرير من خلال تعزيز القيم السليمة التي تعزز مكانة القدس في نفوس أبنائنا وأهلنا في الوطن والشتات.

ودعا إلى تعزيز مكانة القدس في قلوب أبنائنا وتعزيز دورهم في حمايتها والذود عنها وتحريرها، وتشكيل الدرع الحامي لنصرتها.

من جانب آخر، ناقش النائب الأسطل مع مديرية الأشغال العامة بمحافظة رفح، عدة قضايا تهم المواطنين، أهمها إعادة ترميم المباني القديمة التي سبقت 2006، ومتضرري عدوان الاحتلال عام 2006 التي ترد لمكتب النواب، وكذلك ملف المباني الحدودية، وترميم بيوت الفقراء وكبار السن.

كما ناقش المطالب المتكررة لمديريات رفح بإنشاء مجمع حكومي برفح على مساحة أرض 2500م يخدم المواطنين ويسهل معاملاتهم، مشدداً على أنه سيحمل هذه القضايا للجهات المختصة للمساهمة في معالجتها وحلها.

وأشاد الأسطل بجهود أشغال رفح بمواكبة الأحداث والسعي دوماً لإعمار ما دمره الاحتلال رغم المعوقات وقلة الإمكانات والحروب المتتالية على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#رفح #كتلة التغيير والإصلاح #وزارة الأشغال العامة

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