شباب رفح يتربّع على صدارة الدوري الممتاز والتعادل يفرض نفسه على ثلاث مواجهات

غزة - وائل الحلبي

استعاد شباب رفح صدارة الدوري الممتاز بعد فوزه على غزة الرياضي، وفرض التعادل نفسه على نتيجة ثلاث مباريات أخرى.

الدوري الممتاز

شباب رفح × غزة الرياضي

حقّق فريق شباب رفح فوزًا مهمًّا على غزة الرياضي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح في ختام منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد شباب رفح إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب، وبقي غزة الرياضي في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط.

تقدم تامر أبو فارس لفريق غزة الرياضي في الدقيقة (12)، قبل أن يتمكن جمعة الهمص من تعديل النتيجة في الدقيقة (22) من الشوط الأول الذي انتهى بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني قلب شباب رفح تأخره بهدف ثانٍ سجّله مؤمن البواب في الدقيقة (69).

اتحاد بيت حانون × شباب خانيونس

وفي مباراة ثانية اكتفى اتحاد بيت حانون بنقطة التعادل السلبي مع ضيفه شباب خانيونس في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون.

التعادل رفع رصيد بيت حانون إلى 8 نقاط في المركز التاسع، فيما رفع شباب خانيونس رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع.

دوري الدرجة الأولى

المجمع الإسلامي × الأمل

واحتكم المجمع الإسلامي وضيفه الأمل للتعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين.

وفرَّط المجمع الإسلامي بتحقيق الفوز بعدما أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، ليكتفي بنقطة رفعت رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر، بينما رفع الأمل رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع.

بيت لاهيا × الأقصى

وفرض التعادل السلبي نفسه على مباراة بيت لاهيا والأقصى، التي جمعتهما على ملعب بيت لاهيا، ليرفع اللهاونة رصيدهم إلى 9 نقاط في المركز التاسع، ورفع الأقصى رصيده إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر.

دوري الدرجة الثانية

حقّق اتحاد دير البلح فوزًا كبيرًا على الرباط بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب دوري الدرجة الثانية فرع الوسطى والجنوب.

ورفع الفوز رصيد اتحاد دير البلح إلى 15 نقطة، في المركز الثالث، فيما تجمَّد رصيد الرباط عند 6 نقاط في المركز السابع.