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إصابات بين لاعبي خدمات النصيرات إثر حادث سير

30 أكتوبر 2022 . الساعة 17:30 بتوقيت القدس
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غزة - وائل الحلبي

تعرض عدد من لاعبي فريق خدمات النصيرات لحادث سير ذاتي، وقع على شارع صلاح الدين أثناء توجههم إلى ملعب النصيرات البلدي لخوض مران الفريق.

وكانت حافلة اللاعبين تنقلهم من رفح وخانيونس نحو ملعب النصيرات، قبل أن يفقد السائق السيطرة على الحافلة وتتسبب بإصابة 8 لاعبين. 

وجرى نقل اللاعبين المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة قبل ان يغادروا جميعا المستشفى بعد التأكد من عدم وجود أي إصابات بالغة بين اللاعبين. 

وكان من المقرر أن يخوض الفريق مرانه على ملعب النصيرات تحضيرا لمواجهة الفريق المرتقبة أمام الصداقة والتي تجمعهما على ملعب الدرة يوم السبت القادم.

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#حادث سير #كرة القدم #إصابات #خدمات النصيرات

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