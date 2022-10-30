"مرداوي": توسع المقاومة في الضفة سببه جرائم الاحتلال المتصاعدة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود مرداوي، اليوم الأحد، أن توسع أداء المقاومة في الضفة الغربية لا يأتي عبثاً، بل بسبب جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد شعبنا الفلسطيني.

وأضاف مرداوي أن شعبنا يمضي في طريق المقاومة وصولاً لتحرير أرضه ومقدساته، مشدداً على أن المقاومة تلاقي حاضنة شعبية وشعبنا يقف خلفها.

وتابع قائلاً: "شعبنا الفلسطيني لا يمكن في حال من الأحوال أن يسلم ويستسلم لهذا الاحتلال"، مشيراً إلى أن "مستوطنة كريات أربع كانت وجهة للمقاومين في كل مراحل الصراع مع الاحتلال".

وذكر مرداوي أن المقاومة تستنزف قدرات الاحتلال بصورة كبيرة، بسبب تصاعدها في الآونة الأخيرة في الضفة الغربية، منوهاً إلى أن شعبنا الفلسطيني لم يقل كلمته الأخيرة في هذه المواجهة المتصاعدة ضد الاحتلال بالضفة، وسيظل يقاوم المحتل لآخر قطرة دم.

وتشهد مناطق مختلفة بالضفة الغربية مؤخراً، عمليات متصاعدة للمقاومة، أحدثها إصابة 5 جنود من جيش الاحتلال في عملية دهس مزدوجة نفذها شاب فلسطيني في منطقة الأغوار المحتلة بعد ظهر اليوم.

وقبلها بساعات نفذ المجاهد محمد الجعبري عملية إطلاق نار بطولية في مدينة الخليل، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين