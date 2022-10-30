تاريخ كأس العالم .. الحلقة الأولى

خالد أبو زاهر

كيف تم وضع أساسات كأس العالم ؟

متابعة/خالد أبو زاهر:

قبل أيام على انطلاق النسخة (22) لبطولة كأس العالم، التي تُعدُّ أكبر تجمع رياضي ذات شعبية طاغية في العالم، ستقوم صحيفة فلسطين بوضعكم في صورة تاريخ المونديال من الألف إلى الياء، من خلال سلسلة حلقات خاصة من اليوم 30 من شهر أكتوبر 2022 وإلى يوم انتهاء البطولة في شهر ديسمبر 2022.

فكرة تنظيم كأس العالم

في العاصمة الفرنسية باريس وبالتحديد في العام 1904، وبعد أسابيع قليلة على تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقد الاتحاد اجتماعًا خاصًّا لبلورة فكرة تنظيم كأس العالم وذلك بحضور (7) دول أعضاء في الفيفا وهي: سويسرا، بلجيكا، الدانمارك، فرنسا، هولندا، إسبانيا، والسويد.

تبنَّى الاتحاد الدولي فكرة إقامة بطولة عالمية لكرة القدم، بعد أن استغرق القرار وقتًا طويلًا للاتفاق عليه بسبب عدة صعوبات. كانت أبرز هذه الصعوبات، رفض اللجنة الأولمبية الدولية لفكرة البطولة خوفًا من تأثيرها على الدورات الأولمبية العريقة، وكذلك خوفًا من سيطرة الاتحاد الدولي على اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

واستمر رفض اللجنة الأولمبية وتخوفها حتى العام 1921، حيث واصل الفيفا تمسكه بالفكرة، حيث أصر المحامي الفرنسي جول ريميه، الذي أصبح لاحقا رئيسًا للاتحاد الدولي، على إنضاج الفكرة وإقرارها وتنفيذها.

يوم تاريخي

ولأنه أصر على الفكرة، فقد كانت على رأس سلم أولوياته، وظلَّ يعمل ويجتهد من أجل إنضاج الفكرة وإقناع الآخرين بها، وهو ما نجح فيه بعد مرور (7) أعوام على توليه رئاسة الفيفا وافق الاتحاد الدولي في اجتماع تاريخي عقد في 25 مايو 1928 على إقرار بطولة كأس العالم، وتسميتها ببطولة كأس النصر.

وتم فتح المجال لتقديم طلبات استضافة البطولة العالمية الكُبرى، حيث تقدمت الأوروغواي بطلب تنظيم البطولة، وتمت الموافقة نظرًا لأنها كانت رائدة المنتخبات في ذلك الوقت وبطلة آخر دورتين أولمبيتين، وقدمت تسهيلات للمنتخبات المشاركة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تكفُّله بتوفير مصاريف المنتخبات لا سيما طريقة نقل المنتخبات إلى قارة أمريكا الجنوبية حيث لم يكن هناك طيران في ذلك الوقت.

قبل عامين من انطلاق منافسات أول كأس عالم، اشترطت التعليمات وجوب وجود جائزة ثمينة تُقدَّم للمنتخب الفائز بالبطولة العالمية، مما دفعهم إلى إنشاء كأس النصر (كأس جول ريميه). وانطلقت البطولة لأول مرة عام 1930 ولا زالت مستمرة كل 4 سنوات حتى اليوم.

المصدر / خاص فلسطين