أسيران يعانيان أوضاعًا صحية صعبة جراء الإهمال الطبي

قالت هيئة الأسرى والمحررين: إن "الأسيرين أحمد عفانة (23 عاما) من نابلس، وحذيفة طه (23 عاما) من القدس، يعانيان أوضاعا صحية صعبة، من جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد، الذي تمارسه إدارة السجون بحقهما".

وأوضحت هيئة الأسرى في بيان صحفي، إن الأسير عفانة تعرض لحادث اصطدام وجهه بالسرير (البرش)، ما أدى إلى تحطم كامل لأسنانه الأمامية وفقدانها، وتم عمل جسر "طارة" على حسابه الخاص ثلاث مرات، وبسبب عدم ملاءمتها مع باقي أسنانه، تسببت بالتهابات في اللثة وتسوس باقي الأسنان والطواحين، وهو بحاجة ماسة إلى علاج، إلا أن إدارة المعتقل تتعمد المماطلة في ذلك".

وأشارت إلى أن الأسير طه يعاني من ضعف النظر حيث يتم تبديل النظارة له بشكل سنوي في حين تظهر نتائج الفحوصات تراجع النظر لديه، وهو بحاجة إلى عملية ليزر من أجل الحد من تدهور النظر، ولكن طبيب العين رفض إجراءها له بحجة أنها لا تتوفر لدى إدارة السجون.

والجدير ذكره أن الأسير طه اعتقل بتاريخ 5/1/2016 بعد تعرضه للإصابة في يده وقدميه في أثناء تواجده قرب باب العامود، خلال عودته إلى بيته في البلدة القديمة، وكانت مواجهات عنيفة اندلعت في المنطقة بين الشبان وقوات الاحتلال أصيب خلالها طه بأربع رصاصات في قدميه ويده اليمنى.

وحمّلت الهيئة إدارة سجون الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق المعتقلين الفلسطينيين، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية المعتقلين على أكمل وجه.

المصدر / فلسطين أون لاين