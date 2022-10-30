الاحتلال يغلق مداخل محافظة بيت لحم

أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، كافة مداخل محافظة بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز "الكونتير" العسكري شمال شرق بيت لحم، ومداخل المدينة الشمالي، والنشاش، وعقبة حسنة الواصل الى قرى الريف الغربي للمحافظة، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج.

وكانت قوات الاحتلال، حاصرت محافظة الخليل حيث منزل منفذ عملية "كريات أربع" الشهيد محمد الجعبري.

كما تواصل قوات الاحتلال حصارها لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، للأسبوع الثالث على التوالي، حيث أغلقت قوات الاحتلال حاجز حوارة للخارجين من نابلس، ومنعتهم من المرور من خلاله، مع تشديد الإجراءات، وتفتيش وتدقيق في هويات الداخلين إلى نابلس.



المصدر / فلسطين أون لاين