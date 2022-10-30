الاحتلال يعتدي على أسير فلسطيني رفض التفتيش العاري

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تفاصيل جديدة عن عملية الاعتقال والتحقيق التي تعرض لها الأسير بكر محمود علي فايد (19 عاما) من مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.



وقالت الهيئة، في بيان مكتوب، اليوم الأحد: بعد "زيارتها للأسير في سجن مجدو، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت بكر أواخر آب/أغسطس الماضي، و تعمدت إهانته".



وأكدت أن "فايد رفض تفتيشه عارياً، ما أدى إلى الاعتداء عليه بالضرب المبرح، إذ ضربوا رأسه بالحائط؛ وقيدوه بسلاسل حديدية بالأيدي والأرجل، ثم نقلوه لمركز الشرطة بمجد الكروم، بعدها حولوه للتحقيق بمركز الجلمة شمال فلسطين المحتلة".



وأشارت إلى أن الأسير بقي على ذمة التحقيق 45 يوماً، "مشبوحا على الكرسي، ومقيد اليدين للخلف والكرسي ثابت بالأرض".



ومن المفترض أن تعقد محاكمة للأسير في الثالث من تشرين ثاني/نوفمبر القادم، في محكمة سالم العسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين