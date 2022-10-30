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"حماس": عملية "الجعبري" تؤكد أنّ المقاومة هي ردٌ عمليٌّ على تدنيس "الأقصى" و"الإبراهيمي"

30 أكتوبر 2022 . الساعة 13:33 بتوقيت القدس
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"حماس" تزف شهيدها "الجعبري" وتبارك عمليته البطولية

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد محمد الجعبري، من مدينة الخليل، مباركة عمليته البطولية أمس والتي نفذها في مستوطنة كريات أربع.

وقالت الحركة في بيان لها، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الأحد: "بكل تعابير البطولة والفداء، نزفّ إلى شعبنا الفلسطيني العظيم، بطل الخليل وصنديدها المغوار، شهيدنا المجاهد الأستاذ محمد كامل الجعبري، الذي ارتقى بعد تنفيذه عملية بطولية قرب مستوطنة "كريات أربع" في مدينة الخليل".

وأكدت أن "هذه العملية المباركة التي أطلق خلالها شهيدنا النار على رأس غلاة المستوطنين تؤكّد أن المقاومة هي الردّ العملي والطبيعي على تدنيس المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي الشريف".

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وأضافت: "إنّنا إذ نزفّ الشهيد الجعبري، لنشد على أيدي الثوار الأبطال، ونؤكّد أن عملياتهم البطولية الممتدة من الخليل إلى رام الله ونابلس وجنين والقدس وكل أرضنا المحتلة، هي خيار شعبنا للرد على جرائم الاحتلال وعربدة مستوطنيه، وهي الطريق إلى تحرير أرضنا ومقدساتنا وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وقتل مستوطن إسرائيلي، مساء أمس، وأصيب آخرون بعملية إطلاق نار داخل مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، نفذها الشهيد الجعبري.

المصدر / فلسطين أون لاين
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