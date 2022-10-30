أسير يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ13

يواصل الأسير سبع الطيطي (33 عامًا) من مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ13على التوالي، احتجاجًا على عزله الانفرادي في سجون الاحتلال الإسرائيلي وحرمانه من الزيارة و"الكانتينا".

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه: "إنّ الأسير الطيطي يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لليوم الثالث عشر، رفضا لعزله في معتقل "ريمون" منذ أكثر من شهر، وحرمانه من زيارة عائلته ومن "الكانتينا".

وأشار إلى أنّ الطيطي المعتقل منذ العاشر من نيسان/ إبريل الماضي، يعاني من دوخة، وآلام في المفاصل، وصداع، ونقص في الوزن.

وصدر حكم بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر بحق الطيطي، وقبل أنّ ينتهي حكمه بثلاثة أيام، جدّد له الحكم لستة أشهر إضافية.

المصدر / فلسطين أون لاين