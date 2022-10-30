غانتس: التنسيق الأمني مع "السلطة" مستمر

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس: إن "الوضع في الضفة الغربية معقد، وإن الأثمان التي يتم دفعها مؤلمة وصعبة"، مؤكداً استمرار "التنسيق الأمني" مع السلطة الفلسطينية.



وأشار في تصريحات للقناة (12) العبرية، اليوم الأحد، إلى وجود تحديات كبيرة وواسعة أمام الجيش، زاعماً قدرته على "مواجهتها والانتصار عليها، رغم صعوبتها".



وهدّد غانتس بمواصلة عمليات جيشه في أنحاء الضفة الغربية، مشيراً إلى أنه "ليس بالإمكان منع العمليات الفلسطينية كافّة".



وقال: إن "العمليات المسلحة تنفذ بشكل يومي في الضفة، وقد ارتفعت بشكل ملموس في الأشهر الأخيرة"، مبيناً أنه عزز من تواجد قواته وانتشارها في المنطقة كلها".



وأضاف: إن "السلطة الفلسطينية تعمل مع جيش الاحتلال، لضبط الوضع الأمني في الضفة.. نقوم بتنسيق أمني مع الفلسطينيين بقدر ما يمكن، والمعلومات الاستخباراتية التي بحوزتنا ليست سيئة"، مشيراً إلى أن ذلك لا يمنع حدوث عمليات.



ومساء أمس السبت؛ نفذ الفلسطيني محمد الجعبري عملية إطلاق نار، استهدفت مدخل مستوطنة "كريات أربع" شرقي الخليل، ما أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة خمسة آخرين.



وأعلنت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، استشهاد منفذ العملية، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه، موضحة أن المنفذ أطلق النار على اثنين من المستوطنين في البداية، ثم أطلق النار مجددًا تجاه الجنود الذين هرعوا إلى المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين