"الكتلة الإسلامية" تحتفل ابتهاجًا بعمليات المقاومة في الضفة

احتفلت الكتلة الإسلامية في قطاع غزة، بعملية الخليل البطولية التي نفذها الاستشهادي المجاهد محمد الجعبري.

وأفاد معاذ الشريف عضو الهيئة الإدارية للكتلة الإسلامية، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، بأنه فور الإعلان عن العملية انطلق أبناء الكتلة الإسلامية لتوزيع الحلوى ابتهاجًا في المحافظات الوسطى.

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وقال: "نحن نقف خلف مقاومتنا في كل مكان وندعم مقاومة العدو بكل السبل المتاحة، وهذا العمل البطولي من أبناء مدينة خليل الرحمن وأسود الحق هو تأسيس لمرحلة جديدة في الضفة المحتلة".

بدوره، أكد أمجد مزيد "نائب رئيس الكتلة الإسلامية"، بأن هنا العديد من الفعاليات التي ستنفذها الكتلة الإسلامية في قطاع غزة دعمًا ومناصرة لأهلنا في ضفة الأحرار وتأييدًا لأسود المقاومة في كل ربوع الوطن، وقال " نشد على أيدي إخواننا في الضفة وندعم صمودهم ونحن معهم بكل ما أوتينا من قوة وعزم".

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يُذكر بأن الكتلة الإسلامية نظمت وقفات تضامنية وجولات ميدانية لتوزيع الحلوى ابتهاجًا بعمليات المقاومة في الجامعات نصرةً وتأييدًا لأهلنا في الضفة ودعمًا للمقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين