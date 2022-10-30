عائلة الجعبري: عملية "كريات أربع" رد طبيعي على جرائم الاحتلال

عبرت عائلة الشهيد محمد الجعبري عن فخرها بالعملية البطولية التي نفذها ابنها في مستوطنة "كريات أربع" الجاثمة على أراضي الخليل جنوب الضفة الغربية، وأدت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين بجراح.

وقال الحاج حجازي الجعبري عم الشهيد، في تصريحات صحفية: إن "ما قام به محمد أمر طبيعي ومتوقع من كل شباب الخليل، مؤكداً أن العملية الفدائية هي رد طبيعي على اعتداءات المستوطنين بحق المسجد الأقصى والنساء الفلسطينيات ومدينة نابلس.

وشدد الجعبري على المواطنين لن يرضخوا للاحتلال، ولن يسلموا له ولن يرفعوا الراية البيضاء.

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يشار إلى أن منفذ العملية هو الشهيد محمد كامل الجعبري 35 سنة، وهو أب لثلاثة أطفال، وهو مدرس تربية إسلامية، يوصف في الخليل بأنه من خيرة وأطيب الناس، ومن رواد المسجد.

واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية منزل الشهيد محمد الجعبري في الخليل، وعاثت به خراباً.

وأسفرت العملية عن مقتل المستوطن "رونين حنانيا" وإصابة 5 آخرين بينهم "عوفر أوحنا" أحد أبرز وجوه الإجرام الصهيوني في الخليل.

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وقد استخدم الشهيد محمد الجعبري سلاحاً من نوع (M16)، تم الاستيلاء عليه من إحدى قواعد جيش الاحتلال في النقب قبل أشهر.

المصدر / فلسطين أون لاين