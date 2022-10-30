وظائف شاغرة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

إعلان توظيف صادر عن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة تعلن فيه عن الوظائف الشاغرة التالية:

أولاً : وظيفة مدرس برمجة تطبيقات الهواتف الذكية وفقاً للشروط التالية:

1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد تخصصات برمجة الهواتف الذكية أو هندسة الحاسوب أو علوم الحاسوب أو تكنولوجيا المعلومات.

2. ألا يقل معدل المتقدم في البكالوريوس عن 80%.

3. أن يكون لدية خبرة عملية في مجال تجربة المستخدم UX/UI (User Experience)9) .

4. أن يكون لديه خبرة عملية في مجال برمجة الهواتف الذكية عبر أنظمة Android أو IOS.

5. يفضل توفر خبرة في برمجة الويب.

6. يفضل من لديه خبرة في مجال برمجة تطبيقات العاب الهواتف الذكية أو الحوسبة السحابية أو إنترنت الأشياء.

7. يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس في أحد مجالات البرمجة الخاصة بتطبيقات الهواتف الذكية المختلفة.

ثانياً: وظيفة وظيفة مدرس تصميم وتطوير مواقع الويب وفقاً للشروط التالية:

1- حاصل على درجة بكالوريوس أو ماجستير في أحد تخصصات تكنولوجيا المعلومات أو هندسة الحاسوب أو تخصص ذو علاقة بتصميم وتطوير مواقع الويب.

2- معدل البكالوريوس لا يقل عن 80%.

3- أن يكون لديه خبرة في تصميم وتطوير مواقع الويب باستخدام:

- JavaScript, Frameworks

- HTML, CSS

- WordPress

4- لديه خبرة في التسويق الالكتروني Digital Marketing.

5- لديه خبرة في مجال العمل الحر.

6- توفر خبرة كافية بقواعد البيانات.

7- لديه مشاريع وتطبيقات إلكترونية منجزة في تصميم وتطوير مواقع الويب.

8- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس أو التدريب.

ثالثاً: وظيفة فنى كهرباء وفقاً للشروط التالية:

المؤهلات والخبرات المطلوبة:

1. يفضل أن يكون حاصل على مؤهل علمي (دبلوم هندسة كهرباء وتحكم).

2. خبرة عملية لا تقل عن سبع سنوات في مجال التخصص‏.

3. ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام.

المهارات المطلوبة:

أن يكون لديه خبرة كافية في مجال تمديدات شبكات الكهرباء والمولدات والهواتف ومتابعة المصاعد ومضخات المياه.

دراية فى انظمة الطاقة الشمسية.

يمتلك مهارة تحليل المشاكل.

معرفة شاملة بإجراءات السلامة المهنية واللوائح والإرشادات الخاصة بالمجال.

القدرة على العمل ضمن فريق متعدد الاختصاصات.

طريقة التسجيل:

- للتسجيل للوظائف من خلال بوابة الوظائف عبر موقع الكلية وذلك عبر الرابط التالي:

https://career.ucas.edu.ps/default.aspx

- آخر موعد للتقدم يوم الأربعاء الموافق 30-11-2022 م