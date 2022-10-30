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100 قتيل في انفجار سيارتين مفخختين بمقديشو

30 أكتوبر 2022 . الساعة 10:53 بتوقيت القدس
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مشهد حي من انفجار مقديشو

ارتفعت حصيلة تفجير سيارتين مفخختين وقع في العاصمة الصومالية مقديشو أمس السبت إلى 100 قتيل، وأكثر من 300 جريح،

وقال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، اليوم الأحد: "حتى الآن، بلغ عدد القتلى 100، وثمة 300 جريح"، لافتا إلى أن "عدد القتلى والجرحى يواصل الارتفاع".

وأضاف "التاريخ يعيد نفسه، لقد وقع الهجوم في المكان نفسه، وطال أناسا أبرياء أيضا"، حيث وقع الهجوم عند تقاطع زوبي الذي سبق أن انفجرت شاحنة مفخخة عنده في 14 أكتوبر 2017، ما أدى إلى مقتل 512 شخصا وإصابة أكثر من 290.

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وأردف: "بإذن الله لن يتمكنوا من شن هجوم آخر في منطقة زوبي".

وأمس السبت، انفجرت سيارتان مفخختان، بفارق دقائق، قرب تقاطع طرق مزدحم في مقديشو، وتلا ذلك إطلاق نار في هجوم استهدف وزارة التربية الصومالية، حيث أدى الانفجاران إلى تحطم زجاج الأبنية المجاورة، فيما تطايرت الشظايا وارتفعت سحب الدخان والغبار في الجو.

المصدر / وكالات
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